Berlin (ots) - Eine um 29 Prozent gesteigerte Trefferquote bei der Ermittlung

von Beratungsbedarf zur Unfallverhütung erreicht die Berufsgenossenschaft der

Bauwirtschaft (BG BAU) durch die Unterstützung durch ein Künstliche

Intelligenz-System (KI-Anwendung). Das ist das Ergebnis eines vom

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) geförderten

Leuchtturmprojektes, welches heute mit dem Public Leadership Award 2024 von

Kienbaum und Wegweiser, unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums des

Innern und für Heimat, ausgezeichnet wurde.



Die BG BAU wurde am 25. Juni auf dem 10. Zukunftskongress Staat & Verwaltung in

Berlin mit dem Public Leadership Award 2024 in der Kategorie Leadership &

Digitale Transformation für das Projekt "KI-basierte Unterstützung für

zielgenaue Unfallprävention" ausgezeichnet.







die Einhaltung der Regeln und Vorschriften im Arbeitsschutz. In vielen Fällen

ist auch eine zeitintensive persönliche Beratung vor Ort erforderlich.



Um die bestehenden Ressourcen bestmöglich einzusetzen, hat die BG BAU in einem

vom BMAS geförderten Leuchtturmprojekt seit Februar 2023 eine KI-Anwendung

entwickelt und seit Dezember 2023 im Einsatz. Diese unterstützt die

Aufsichtspersonen bei der Auswahl der Unternehmen, die am dringendsten beraten

werden müssen.



Ergebnisse des KI-Einsatzes



Die BG BAU hat rund 580.000 Mitgliedsunternehmen. Für die Überwachung und

Beratung sind etwa 500 Aufsichtspersonen im Einsatz. Diese können im Jahr etwa

25.000 Gespräche mit Unternehmen führen. Die KI-Anwendung hat ermittelt, dass

20.000 Betriebe einen hohen Beratungsbedarf haben. Somit können alle Betriebe

mit identifiziertem hohen Beratungsbedarf in einem Jahr besucht werden. Da die

KI-Anwendung lediglich unterstützend eingesetzt wird, bleibt die

Entscheidungshoheit bei den Aufsichtspersonen.



Die Erfolgsquote der Kombination von Aufsichtsperson und KI-Anwendung ist hoch:

Wie bereits in der initialen Testphase trägt die Zusammenarbeit von Mensch

(Aufsichtsperson) und KI-Anwendung dazu bei, die Trefferquote bei hohem

Beratungsbedarf mit 64 Prozent deutlich zu erhöhen. "Diese Steigerung um 29

Prozent ist ein großer Effizienzgewinn für die Arbeit unserer

Aufsichtspersonen", sagt Michael Kirsch, Hauptgeschäftsführer der BG BAU. "Damit

wird der KI-Einsatz dazu beitragen, die Unfallzahlen zu reduzieren, menschliches

Leid zu verhindern und langfristig die Kosten für Entschädigung und

Rehabilitation zu senken."

