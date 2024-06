Zum Ende des 1. Quartals 2024 hatte Billy Nygren 55 Werte im Depot, darunter drei Neuaufnahmen. Seine Turnoverrate stieg gegenüber dem Vorquartal leicht von 8 auf 11 %. Dieser Wert ist für Nygren weiterhin atypisch hoch. Dazu erklärte er, eine höhere Inflation führe zu höherer Volatilität an den Märkten und er nutze diese aus, um bei höher bewerteten Aktien Positionen glattzustellen und sich auf solidere und niedrig bewertete Aktien zu fokussieren. Das führe zu einer erhöhten Handelstätigkeit. In seinem um weitere 2,2 Mrd. auf 20,5 Mrd. USD angeschwollenem Oakmark-Funds-Portfolio blieb der Finanzsektor mit einer Gewichtung von 38,9 % unangefochtener Spitzenreiter. Communication Services folgen ihnen mit 10,5 % vor Energiewerten mit 9,7 % und dem Gesundheitssektor mit 8,3 %, während sich Industriewerte mit 8,0 % dahinter positioniert haben und damit Technologiewerte mit 7 % und zyklische Konsumwerte mit 6,4 % überflügelten..

gehörte, wie auch, zu den stärksten Performern seit dem Börsenabsturz in 2022 und diese beiden Mitglieder der "Magnificent Seven" haben Nygren fette Gewinne eingespielt. Doch dieses Kapital endete nun, denn Nygren veräußerte seine Positionen an Amazon und Meta Platforms komplett. Jede dieser Positionen habe sich seiner Schätzung nach dem inneren Wert genähert, so dass er sie zugunsten von überzeugenderen Alternativen verkauft habe. Diese Verkäufe machten zusammen mehr als 5 % seiner Depotallokation aus. Aufgestockt hat Nygren im Gegenzug beim führenden Brokerhausund kaufte sich gleich in drei bekannte Namen ein, darunter dem global führenden Landmaschinenhersteller...