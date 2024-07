Regierungswechsel in Großbritannien wahrscheinlich, was folgt? / Parlamentswahlen am 4. Juli

Berlin, London (ots) - (gtai) Großbritannien steht offenbar vor einem Regierungswechsel. Laut Umfragen liegt die oppositionelle Labour-Partei deutlich in der Wählergunst vorn, die bisher regierenden konservativen Tories unter Premierminister Rishi Sunak stehen offenbar vor dem Aus.

"Eine möglichen Regierung unter Labour-Chef Keir Starmer wird wohl eine Annäherung an die EU vorantreiben, allerdings nicht mit dem Ziel, wieder deren Mitglied oder Teil einer Zollunion zu werden. Vielmehr soll sich die britische Regulierung wieder am europäischen Regulierungsrahmen orientieren, wie konkret für chemische Erzeugnisse. Britische Wirtschaftsverbände begrüßen diese Pläne zur Annäherung, doch auch die EU müsste mitspielen", sagt Marc Lehnfeld von Germany Trade & Invest in London. Dabei kommt beiden Seiten der geplante Review des Handels- und Kooperationsabkommens im Jahr 2026 zugute.