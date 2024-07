Das Chemieunternehmen Clariant, das sowohl im Verbraucher- als auch im Industriebereich tätig ist, hat seit 2017 rund 50 Prozent seines Wertes verloren. Dies ist auf eine strategische Meinungsverschiedenheit mit dem Großaktionär Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), eine gescheiterte Anlaufphase der Bioethanol-Anlage Sunliquid und allgemeine Branchenrückgänge zurückzuführen. Dank Verbesserungen im Portfolio und Kosteneinsparungen sieht Berenberg nun eine Wende. Mit einer möglichen Veräußerung von Beteiligungen könnte Clariant bis zu 700 Millionen Franken einnehmen, was etwa 15 Prozent des Marktwertes entspricht. Das Kursziel liegt bei 16,80 Franken, was ein Aufwärtspotenzial von 15 Prozent darstellt.

Accelleron: Wachstumschancen im Turbo-Segment

Accelleron, ein führender Hersteller von Hochleistungsturboladern, die den Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß erheblich reduzieren, steht im Zentrum der Energieumstellung. Das Unternehmen wurde im Oktober 2022 von ABB abgespalten. Trotz eines erwarteten moderaten Marktwachstums sieht Berenberg gute Chancen für organisches Wachstum und attraktive Dividenden. Das Kursziel beträgt 39 Franken, was einem Potenzial von 10 Prozent entspricht.

Logitech: Zurück auf Wachstumskurs

Logitech, bekannt für PC-Zubehör und digitale Plattformen, erholte sich von einem Umsatztief nach der Pandemie. Berenberg prognostiziert eine Rückkehr zu den historischen Wachstumsraten und sieht gute Chancen durch Produktverbesserungen und Marktexpansion. Das Kursziel liegt bei 98 Franken, mit einem Potenzial von 13 Prozent.

Sensirion: Führend bei Umweltsensorik

Sensirion, führend in der Produktion von hochwertigen Mikrosensoren, wurde von Berenberg besonders hervorgehoben. Mit vielfältigen Anwendungen, von der Automobilindustrie bis zur Medizintechnik, sieht Sensirion einer vielversprechenden Zukunft entgegen, getrieben durch seine Stärke in Markt- und Kostendominanz, vor allem in den Bereichen relative Luftfeuchtigkeit und Durchflusssensoren. Berenberg sieht ein Kursziel von 79 Franken.

Medacta: Innovativ in der Orthopädie

Das kleine, aber feine Orthopädieunternehmen Medacta wird für seine enge Zusammenarbeit mit Chirurgen und innovative Produkte geschätzt. Berenberg sieht ein überdurchschnittliches Wachstum und setzt das Kursziel auf 150 Franken.

LEM: Profitiert vom EV-Boom

Den Marktführer im Bereich der Transduktoren sehn die Analysten als gut positioniert, um vom Boom der Elektrofahrzeuge zu profitieren. Mit starkem Cashflow und attraktiven Dividenden bietet LEM laut Berenberg ein Kursziel von 72 Franken.

Swissquote: Digitalbanking auf Wachstumskurs

Swissquote, die führende digitale Bank der Schweiz, wird nach starker Performance nun als fair bewertet gesehen. Berenbergs Kursziel liegt deshalb mit 250 Franken rund 12 Prozent unter dem aktuellen Niveau Mit einer breiten Palette an Investmentprodukten und starker Expansion in Europa bleibt Swissquote ein interessanter Akteur am Markt.

Sandoz: Neustart im Generika-Markt

Sandoz, ein führender Anbieter von patentfreien Medikamenten, hat unter der Leitung von Novartis Fortschritte gemacht und setzt nun auf das wachsende Geschäft mit Biosimilars. Berenberg sieht ein Kursziel von 39 Franken, ein Aufwärtspotenzial von 16 Prozent.

Die beiden Favoriten der Berenberg-Analysten sind die Aktien von Montana Aerospace und Georg Fischer.

Montana Aerospace – Zuversicht trotz Turbulenzen

+0,94 % +1,80 % -1,13 % +12,49 % +33,15 % -51,80 % -33,52 % -33,52 % -44,64 % ISIN:CH1110425654WKN:A3CNPN Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Montana Aerospace produziert Leichtmetallbauteile für die Luft- und Raumfahrt. Mit dem jüngsten Verkauf seiner e-Mobility Sparte soll die Unternehmensstruktur vereinfacht und die Bilanz verbessert werden. Trotz der aktuellen Herausforderungen im Luftfahrtsektor bleibt das Unternehmen optimistisch für die nahe und mittlere Zukunft, mit Plänen, 2024 eine Dividende einzuführen. Mit 32 Franken liegt das Kursziel sogar 60 Prozent über dem derzeiten Niveau.

Georg Fischer: Strategische Expansion

+1,98 % -0,41 % -3,86 % -5,86 % -7,25 % +146,34 % ISIN:CH1169151003WKN:A3DHG1 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

Max

Georg Fischer produziert Lösungen für den Transport von Flüssigkeiten und Gasen. Nach der Übernahme von Uponor gelten die Schweizer als global führender Anbieter im Bereich Flow-Lösungen. Mit hohen Erwartungen an die Rentabilität und eine starke Marktstellung legt Berenberg ein Kursziel von 72 Franken fest, was noch rund 20 Prozent Luft nach oben lässt beim aktuellen Niveau.