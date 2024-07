Der Agrarhändler Baywa, der mit Milliarden verschuldet ist, plant, seine Finanzierungslage mithilfe eines Sanierungsgutachtens zu verbessern. Der Vorstand ist optimistisch, dass die Finanzsituation durch konstruktive Gespräche mit Finanzierungspartnern und eingeleitete Maßnahmen nachhaltig gestärkt werden kann. Dieser Schritt ist Teil des Konsolidierungskurses, den das Unternehmen weiterverfolgt. Allerdings reagierten Börsianer zunächst skeptisch auf die Nachricht, was zu einem Kursrückgang der Baywa-Aktie führte.

Vorstandschef Marcus Pöllinger kündigte an, mit Einsparungen und dem Verkauf unprofitabler Geschäfte aus der Krise kommen zu wollen. Nach einem Verlustjahr 2023 strebt das Unternehmen einen Transformationsprozess an, um im laufenden Jahr ein besseres Ergebnis zu erzielen. Die Aktionäre äußerten scharfe Kritik an der Entwicklung des Unternehmens, das im ersten Quartal 2023 einen Nettoverlust von 108 Millionen Euro verzeichnete.