Wie Netflix bekanntgab, lag der Umsatz im abgelaufenen Dreimonatszeitraum bei 9,56 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Zuwachs im Vergleich zum Vorjahresquartal von 16 Prozent. Der Reingewinn verdoppelte sich im gleichen Zeitraum auf 2,16 Milliarden Dollar. Die Markterwartungen wurden geschlagen – auch bei der Neukundenentwicklung. Hier wies das Unternehmen ein Plus von acht Millionen vor, Analysten hatten lediglich mit etwa fünf Millionen gerechnet.

Netflix handeln Sie natürlich zu attraktiven Konditionen beim Smartbroker+ / dort gibt es derzeit eineAusweitung des kostenlosen Sparplanangebots auf fast 4.000 Aktien, ETFs und Fonds

Gleichzeitig wuchs weiteren Angaben zufolge auch das Geschäft mit werbefinanzierten Abonnements: Nettflix gab einen Anstieg um 34 Prozent an, nannte aber keine weiteren Details. Allerdings brauche der Aufbau eines Geschäftsbereichs von Grund auf Zeit, so die Firma: „In Verbindung mit dem großen Volumen unserer Abo-Einnahmen erwarten wir nicht, dass Werbung in den Jahren 2024 oder 2025 ein Haupttreiber unseres Umsatzwachstums sein wird.“