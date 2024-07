MidCap Financial Investment Corp. ist die von Finanzinvestor Dieist die von Finanzinvestor Apollo Global Management gesteuerte Business Development Company (BDC). Das Unternehmen firmierte früher als Apollo Investment Corp, dann gab es eine Fusion mehrerer BDCs zur MidCap Financial - und nun eine weitere Verschmelzung mit zwei Closed End Funds (CEFs) von Apollo: dem Apollo Senior Floating Rate Fund Inc. (AFT) und dem Apollo Tactical Income Fund Inc. (AIF).





Heute rauscht der Kurs MFIC um 9 % in den Keller - nachrichtenlos. Aber nicht ereignislos. Denn die Fusion ist nun wirksam und die ehemaligen AIF- und AFT-Anleger sind neue MFIC-Aktionäre. Und nicht alle wollen eine BDC im Depot haben! Daher schmeißen einige der neuen MFIC-Aktionäre heute wohl unlimitiert ihre MFIC-Aktien auf den Markt.

Meine Einschätzung

Wer (schon immer) in MidCap Financial investieren wollte, dem könnte sich aktuell eine tolle Gelegenheit bieten, da es sich wohl um einen kurzfristigen Angebotsüberhang an MFIC-Aktien handeln dürfte. Die Kursdelle könnte in den nächsten Tagen/Wochen wieder ausgeglichen werden, wenn

die Verkäufe der neuen MFIC-Aktionäre vorbei sind

und der Markt sich wieder um die Fundamentaldaten von MFIC kümmert.

Das Ganze erinnert durchaus an das Muster bei Spin-offs





Und Apollo Global bleibt ohnehin eine gute Wahl für langfristig orientierte Anleger; ein tolles GARP-Investment, auch wenn man das auf den ersten Blick nicht vermuten würde bei einem Alternativen Asset Manager mit Schwerpunkt Private Credit und Insurance. ツ





Disclaimer: Habe Apollo Global und MidCap Financial auf meiner Beobachtungsliste und/oder im Depot/Wiki.