Insiderangaben zufolge musste CATL im zurückliegenden Quartal erneut einen Erlösrückgang hinnehmen. Demnach habe der Konzernumsatz bei umgerechnet etwa elf Milliarden Euro gelegen. Das wiederum seien mehr als 13 Prozent weniger gewesen als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, wie mit der Situation vertraute Personen sagten.

Weiteren Angaben zufolge war das bereits der dritte Rückgang der Quartalserlöse in Folge. CATL sei aber nach wie vor Marktführer in China und komme auf einen Anteil von etwa 50 Prozent. Die Chinesen stellen Batterien für Elektroautos her, produzieren aber auch Speicher für Photovoltaikanlagen. Der Konzern besitzt auch einen Produktionsstandort in Deutschland, im thüringischen Arnstadt.