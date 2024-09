Verluste in China nach Konjunkturdaten - Nikkei solide

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens sind am Montag durchwachsen in die neue Woche gestartet. Mancherorts gab es positive Vorzeichen bei relativ wenig Bewegung, in China allerdings waren die Verluste recht deutlich nach mit Enttäuschung aufgenommenen Konjunkturdaten.

Auf der positiven Seite standen die Börsen in Japan und Australien. Der Nikkei 225 legte in Tokio um 0,14 Prozent auf 38.700,87 Punkte zu, während der S&P/ASX 200 in Sydney um 0,22 Prozent auf 8.109,90 Zähler stieg.