Tipp des Tages: Schweizer Dividendenperle mit guten Aussichten!

Burkhalter Holding AG bietet somit ein breites Spektrum an Dienstleistungen und Lösungen im Bereich der Elektrotechnik an, die auf die spezifischen Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind.

Starkes erstes Halbjahr

Der Schweizer Spezialist für Gebäudetechnik erzielte in den ersten sechs Monaten des Jahres einen Umsatz von 567,6 Millionen Schweizer Franken, was einem Wachstum von 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. In diesem Wachstum sind jedoch auch einmalige Effekte aus Unternehmensübernahmen enthalten. Ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie von Burkhalter ist der Erwerb von Unternehmen. Allein in den ersten sechs Monaten wurden zwei Unternehmen in der Schweiz übernommen.

Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern konnte um 8,5 Prozent auf 28,2 Millionen Schweizer Franken gesteigert werden, während der den Aktionären nach Steuern ausgewiesene Gewinn um 9,9 Prozent auf 23,3 Millionen Schweizer Franken anstieg.

So soll es weiter gehen

Die Geschäftsführung erwartet auch für das zweite Halbjahr eine hohe Nachfrage nach Dienstleistungen im Bereich der Gebäudetechnik und prognostiziert, dass der Gewinn im gesamten Geschäftsjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr moderat gesteigert werden kann.

Mit einem geschätzten KGV von 16,8 für das laufende Jahr und 16 für das kommende Jahr ist die Aktie nicht zu teuer bewertet. Versüßt wird der Einstieg in die Aktie mit einer Dividendenrendite von 5,2 Prozent für das laufende Jahr und 5,42 Prozent für das kommende Geschäftsjahr.

Mein Tipp: Legen Sie sich bei der Aktie von Burkhalter auf die Lauer. Bricht die Aktie über 91,90 Schweizer Franken aus, dann dürfte die Aktie im zweiten Halbjahr die Marke von 100 Schweizer Franken ansteuern und im besten Fall sogar überspringen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 14 Uhr @wallstreetonlineTV

Die Burkhalter Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 96,20EUR auf Lang & Schwarz (02. September 2024, 11:25 Uhr) gehandelt.