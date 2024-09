33 0 Kommentare Cantourage Group SE: Umsatz von Jan-Aug 2024 übertrifft Gesamtjahr 2023!

Cantourage Group SE verzeichnete von Januar bis August 2024 beeindruckende Umsatzerlöse von 24,9 Mio. EUR, was einem Anstieg von 62 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders bemerkenswert ist der Umsatz im August 2024, der mit 4,9 Mio. EUR einen neuen Monatsrekord aufstellte und eine Steigerung von 188 % im Vergleich zum August 2023 darstellt. Für das Gesamtjahr 2024 wird eine Umsatzsteigerung zwischen 60 % und 80 % erwartet, mit einer Prognose von 37 bis 43 Mio. EUR. Diese positive Entwicklung wird durch den Ausbau des Geschäfts mit Cannabisblüten in Deutschland und England sowie die Aktivitäten der Online-Plattform Telecan unterstützt. Cantourage plant, von der Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland und der Öffnung der Märkte in anderen europäischen Ländern zu profitieren, was zukünftige Wachstumsmöglichkeiten bietet. Das 2019 gegründete Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität an und ist seit November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

