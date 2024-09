Die neuen K3- und beliebten T2-Projektoren von Yaber begeistern auf der IFA 2024 mit atemberaubendem Sound und Design

BERLIN, 11. September 2024 /PRNewswire/ -- Yaber hat das Publikum auf der IFA 2024 in seinen Bann gezogen und mit seinen neuen K3/K3 Pro Premium-Projektoren für Aufsehen gesorgt. Mit donnernden, erweiterten Bässen und immersivem Sound, der von zwei 15-Watt-JBL-Lautsprechern und Dolby Audio unterstützt wird, hat die K3-Serie mit ihrem bisher hellsten Display Besucher und Medienvertreter in Erstaunen versetzt. Die außergewöhnliche audiovisuelle Leistung, kombiniert mit den patentierten Technologien NovaGlowTM und CoolSwiftTM von Yaber, machte die K3-Serie schnell zu einem Showstopper auf der Veranstaltung und verschaffte Yaber breiten Beifall und den Ruf als eine der meistdiskutierten Projektormarken auf der IFA.

Yaber präsentierte auch seine beliebten T2/T2 Plus Außenprojektoren, darunter die T2 Plus Keith Haring Sonderedition. Die T2-Serie, die für ihr kompaktes und dennoch elegantes Design bekannt ist, beeindruckte die Besucher mit ihrer lebendigen Darstellung und ihrer Mobilität. Die Keith-Haring-Sonderausgabe, die modernste Technologie mit ikonischer Pop-Art verbindet, war ein weiterer Publikumsmagnet und sorgte für einen ständigen Besucherstrom am Yaber-Stand, der zu einem der wichtigsten Punkte der Veranstaltung wurde.