Baloise Holding AG: Neue Strategie für Wachstum und Profitabilität 2024!

Die Refokussierungsstrategie ersetzt das vorherige Programm „Simply Safe“ und wird durch Effizienzsteigerungen, Kostenoptimierungen und gezieltes Wachstum unterstützt. Müller sieht signifikantes Potenzial zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung in allen Geschäftseinheiten. Die Strategie soll die langfristige Verlässlichkeit gegenüber Kunden, Vertriebspartnern und Mitarbeitern stärken und die Attraktivität für Aktionäre erhöhen.

Die Baloise Holding AG hat am 12. September 2024 eine umfassende Refokussierungsstrategie vorgestellt, die auf die Verbesserung der technischen Profitabilität, operative Effizienz, Wachstum in Zielsegmenten und Kapitalproduktivität abzielt. CEO Michael Müller betonte, dass die Strategie darauf abzielt, die bestehenden Stärken des Unternehmens auszubauen und die Profitabilität zu steigern. Die neuen finanziellen Ziele umfassen eine angestrebte Eigenkapitalrendite von 12% bis 15%, eine Barmittelgenerierung von über 2 Milliarden CHF zwischen 2024 und 2027 sowie eine Ausschüttungsquote von mindestens 80%.

Im Nichtlebengeschäft hat Baloise in der ersten Jahreshälfte 2024 trotz erhöhter Schadenlast einen Gewinn von 123,2 Millionen CHF erzielt, was einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Schaden-Kosten-Satz lag bei 90,4%, was die hohe Qualität des Portfolios unterstreicht. Das Lebengeschäft zeigte sich resilient mit einem EBIT-Beitrag von mindestens 200 Millionen CHF und einer starken Barmittelgenerierung.

Baloise plant, in den Märkten Schweiz, Belgien, Deutschland und Luxemburg führend in ihren Zielsegmenten zu werden. Dazu sollen die Kosten um 2 bis 3 Prozentpunkte gesenkt und die Kostendisziplin erhöht werden. Die Maßnahmen umfassen den Abbau von 250 Stellen und den Einsatz neuer Technologien zur Verbesserung der technischen Profitabilität.

Die Barmittelgenerierung wird durch eine neue Ausschüttungslogik für Aktienrückkäufe ergänzt. Baloise erwartet, dass mindestens 80% der generierten Barmittel zwischen 2024 und 2027 an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Die Dividendenpolitik bleibt attraktiv, und ein erstes Aktienrückkaufprogramm wird für das nächste Jahr geprüft.

Die Kapitalisierung von Baloise bleibt auf einem hohen Niveau, mit einer SST-Quote von etwa 210% und einem „A+“-Rating von Standard & Poor’s. Die Baloise Holding AG, mit Hauptsitz in Basel, ist seit über 160 Jahren in der Versicherungsbranche tätig und beschäftigt rund 8.000 Mitarbeiter.

Die Baloise-Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 177,5EUR auf Lang & Schwarz (12. September 2024, 07:38 Uhr) gehandelt.