Etwas schwächer

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben am Dienstag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank am Nachmittag um 0,19 Prozent auf 115,34 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 3,64 Prozent.

Etwas belastet wurden die Anleihen durch robuste US-Konjunkturdaten. Die Umsätze des US-Einzelhandels haben im August unerwartet zugelegt. Volkswirte hatten mit einem Rückgang gerechnet. Zudem ist in den USA die Industrieproduktion im August stärker gestiegen als erwartet.