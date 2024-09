VOOPOO gewinnt den ersten Platz auf der InterTabac 2024 in Dortmund!

DORTMUND, Deutschland, 24. September 2024 /PRNewswire/ -- Vom 19. bis 21. September trafen sich Branchenfachleute und Aussteller aus aller Welt auf der InterTabac 2024 in Dortmund, Deutschland, um Ideen und Erfahrungen auszutauschen und die Zukunft der Tabakindustrie zu erkunden. Die 1978 gegründete InterTabac ist eine der wichtigsten Messen der internationalen Tabakbranche. Die diesjährige Veranstaltung mit über 700 Ausstellern zog fast 20.000 Besucher an. Die ICCPP Group, die Muttergesellschaft von VOOPOO, nahm an der Veranstaltung teil und präsentierte ihre neuesten Produkte und Innovationen.

VOOPOO glänzt auf der InterTabac 2024: Präsentation von Innovationen und Gewinn der höchsten Auszeichnung