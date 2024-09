DAX lässt 19.000er Marke hinter sich

Seit den Ankündigungen der geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen durch die Notenbank am Dienstag haben sowohl der Hang Seng in Hongkong als auch die Börse in Shanghai mehr als 12 Prozent zugelegt und beenden damit heute die stärkste Handelswoche seit 2008. Aus technischer Sicht könnte sich an diesen Befreiungsschlag aus der monatelangen Abwärtsphase eine nachhaltige Errholung entwickeln. Liquidität ist der Treibstoff für die Börse und davon gibt es in China nun mehr als genug. Die Hoffnung auf einen Stimmungswechsel und eine konjunkturelle Belebung im Reich der Mitte treibt auch die Aktienkurse rund um den Globus weiter nach oben.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Nachdem zu Wochenbeginn noch viel dafür sprach, dass sich der Deutsche Aktienindex schwer damit tun sollte, die 19.000 Punkte zu überwinden, hat er die Marke nun schon fast hinter sich gelassen. Ein Rücklauf ist zwar nicht ausgeschlossen, jedoch dürften kleinere Verluste in den kommenden Tagen von vielen noch zu Anschlusskäufen genutzt werden. Keine vier Prozent trennen den DAX jetzt noch von der Schallmauer 20.000, die mit einem saisonal starken vierten Börsenquartal inklusive Jahresendrally noch 2024 auf der Anzeigetafel in Frankfurt aufleuchten könnte.

Dass mit Hella und Schaeffler zwei weitere Zulieferer aus der Automobilindustrie Prognosen senken bzw. Stellen abbauen müssen, passt zwar ins kleine Bild der Branche, aber stört das große Bild an der Börse nicht wirklich. Schließlich sind es nicht die Autowerte, die den DAX in diesem Jahr um 15 Prozent haben steigen lassen. Oder andersherum gesagt, wenn in diesem Sektor alle schlechten Nachrichten endlich mal raus sind und sich der Wind mit China-Fantasie wieder dreht, kann eine Rotation für eine Verlängerung der Rally auch in 2025 sorgen.