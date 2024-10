Privatwirtschaft schafft mehr Stellen als erwartet - ADP

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt hat sich im September wieder robuster gezeigt. In der Privatwirtschaft wurden mehr Stellen geschaffen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl der Beschäftigten um 143.000, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Es ist der erste Anstieg, nachdem sich der Zuwachs zuvor fünf Monate in Folge abgeschwächt hatte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit 125.000 neuen Stellen gerechnet.

Außerdem wurde der Wert für den Vormonat leicht nach oben revidiert, um 4.000 auf 103.000. Trotz der Aufwärtsrevision war die Zahl der neu geschaffenen Jobs so niedrig wie seit Anfang 2021 nicht mehr.