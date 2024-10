Rio Tinto sorgt für steigende Lithium-Aktienkurse

Rio Tinto (GB0007188757), mit einer Marktkapitalisierung von 113 Mrd. US-Dollar der zweitgrößte Minenkonzern der Welt, hat mit seinem Übernahmeangebot von 6,7 Mrd. US-Dollar für Arcadium Lithium plc (AU0000305724) Anfang Oktober für eine Kursrallye bei Lithium-Aktien gesorgt. Der Sektor leidet aufgrund der schwachen Nachfrage nach Elektroautos unter einem Überangebot des wichtigen Batteriemetalls. Nach Höchstständen im November 2022 hat der Kassapreis (Shanghai) für Lithiumcarbonat um mehr als 80 Prozent korrigiert. Das Angebot von Rio Tinto weckt Optimismus, dass Lithiumproduzenten mit ihren derzeit moderaten Bewertungen zu Übernahmezielen werden könnten. Laut US Geological Survey (Mineral Commodities) für 2023 kommen 80 Prozent des weltweit produzierten Lithiums in Batterien zum Einsatz, 7 Prozent in der Keramik- und Glasfabrikation, der Rest entfällt auf Schmierstoffe, Metallpulver, Polymere und Luftaufbereitung. Für alle, die auf einen Turnaround bei den Preisen für Lithium und / oder den Aktienkursen der Produzenten setzen möchten, könnte das Open-End-Zertifikat mit der ISIN DE000DA0AAS6 auf den Best of Lithium Index setzen, mit dem Morgan Stanley und der Indexanbieter Solactive den Sektor investierbar gemacht haben.

Fixer Basket von 7 Lithium-Produzenten weltweit