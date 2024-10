Kissigs Börsentheater: Naval Ravikant mahnt, man solle nur dann investieren, wenn man sich wirklich sicher ist

Wer kennt das nicht? Man analysiert eine Aktie und ist sich am Ende nicht sicher, ob man sie wirklich kaufen soll. Oft entscheiden sich Anleger dann, es einfach mal zu versuchen. Grober Fehler! Denn wenn die Aktie nicht zufällig sofort Gewinne erzielt, verliert man schnell das Interesse an ihr. Und irgendwann schmeißt man sie wieder aus dem Depot, egal ob der Kurs ein bisschen gestiegen oder gefallen ist.

Das klingt bekannt und nicht nach einer großen Sache. Und doch stirbt so die Rendite den 'Tod der tausend Stiche', denn es bleibt immer wieder ein kleiner Betrag auf der Strecke - und das völlig unnötig. Der Unternehmen und Investor Ravikant gibt die Lösung vor:

"Wenn du dich nicht entscheiden kannst, ist die Antwort Nein." (Naval Ravikant)

Der (einzig) sinnvolle Weg ist, nur die Aktien zu kaufen, von denen man wirklich überzeugt ist, sich nur an Unternehmen zu beteiligen, bei denen man Miteigentümer sein will und das für viele Jahre. Von allen anderen Aktien sollte man die Finger lassen, sich nur auf die 'High Conviction Buys' einlassen.





Und da es absolute Sicherheit nicht gibt, hilft uns das Pareto-Prinzip weiter. Danach werden 80 % des Erfolgs mit 20 % des Aufwands erreicht, für die restlichen 20 % kehrt sich das Verhältnis um - es wird zunehmend unrentabel. Auch beim Investieren reicht es aus, wenn fast alle Faktoren für ein Investment sprechen und einige wenige Fragen oder Zweifel offen bleiben. Es gibt immer irgendein Problem, irgendeine Unstimmigkeit, irgendeinen kleinen Stolperstein; entscheidend ist, ob dies eine wichtige Rolle spielt. Unternehmen und ihre Aktienkurse entwickeln sich entlang der 'Wall of Worries' und das Management muss mit den Herausforderungen passend umgehen. So entsteht Erfolg.