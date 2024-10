UBS senkt Moller-Maersk auf 'Neutral' - Ziel 11000 Kronen

ArKeh1 schrieb 26.03.24, 12:33

Die Fragen sind:

Das Schiff war von Maersk gechartert. Eigentümer und Betreiber fallen zusätzlich auseinander. Maersk Personal war nicht an Board, war also nicht mit dem Betrieb des Schiffs befasst. Haftet Maersk überhaupt für einen Schaden und in welchem Rang? Wenn ggf. nachrangig (was nicht der Fall sein muss), wäre Maersk für diesen Fall versichert? Welches Restrisiko besteht?



Wenn sich jemand auskennt (Wissen und nicht nur Vermutungen), z.B. weil er in der Branche arbeitet: Kommentar erwünscht.