DAX mit Respekt vor der 20.000

Noch zu viel Respekt vor der 20.000er Marke und wartend auf Impulse tritt der Deutsche Aktienindex zum Wochenstart weiter auf der Stelle. Auch die allseits erwartete Zinssenkung in China kann die Investoren auf dem hohen Kursniveau nicht zu weiteren Käufen animieren. Vorschusslorbeeren wurden in der 30-Prozent-Rally in Shanghai und Hongkong jede Menge verteilt, nun wartet man auf Details und später dann auf die hoffentlich eintretende Wirkung der verabreichten Medizin.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Mit SAP startet heute nach Börsenschluss in New York auch der deutsche Markt in die Berichtssaison. Das inzwischen mit fast 260 Milliarden Euro wertvollste Tech-Unternehmen Europas bereitet seinen Aktionären derzeit zwar jede Menge Freude, die aber nun wegen des eigenen Erfolgs etwas getrübt werden könnte. Die erst kürzlich auf 15 Prozent angehobene Kappungsgrenze des DAX-Anteils greift schon wieder bei SAP. Damit könnte ein Kursanstieg nach guten Zahlen durch zwangsläufige Verkäufe von Fonds wieder zunichte gemacht werden, wenn das Gewicht der Aktie zurechtgestutzt wird.

In den USA berichtet am Mittwoch Tesla. Und hier hat Elon Musk nach der eher enttäuschenden Vorstellung des Robotaxis Einiges gutzumachen, was allerdings im aktuellen Markt für E-Autos und mit Blick auf China schwer werden könnte. Vorher macht der schillernde Tech-Milliardär erst einmal wieder Schlagzeilen abseits seines Unternehmertums. Er will „seinen“ Präsidentschaftskandidaten Donald Trump unterstützen und täglich eine Million US-Dollar an Unterzeichner einer Petition und registrierte Wähler in den stark umkämpften Swing States verlosen. Noch ist das Rennen um das Weiße Haus offen, aber auch die Wall Street könnte sich eine zweite Amtszeit Trumps durchaus vorstellen und im Falle eines Sieges des Republikaners eine nächste Phase der Rally zünden.