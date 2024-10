0-Führung verspielt: Dortmund verliert 2:5 bei Real Madrid

katjuscha-research schrieb vor 29 Minuten

Man sieht ja jetzt ständig, wie hinten alle nur noch die Linie verteidigen wollen, aber dahinter ständig Real Spieler im Rückraum frei sind. So wirken sich solche Wechsel dann halt aus, sowohl taktisch wie auch vor allem mental. Man denkt plötzlich nur noch, man muss verteidigen, aber vergisst dann absurderweise genau das, weil man nur noch tief steht.

Bezeichnend auch, dass Guirassy sich jetzt die Bälle aus dem Mittelfeld abholen muss, weil dort niemand mehr ist (außer Sabitzer), der die Bälle am Fuss nach vorne treibt, nachdem Malen und Gittens raus sind.



Ich werd solche Trainer nie verstehen, die so bei Führung wechseln, aber man sieht es ja trotzdem ständig, egal in welcher Liga.