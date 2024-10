Nach den Kursverlusten der vergangenen Tage gaben die Anleihekurse erneut etwas nach. Im Vorfeld der Wahlen in den USA dürfte die Nervosität erhöht bleiben, erwarten Ökonomen der Dekabank.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Mittwoch kaum verändert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Vormittag geringfügig um 0,01 Prozent auf 132,87 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,31 Prozent.

Jüngste Aussagen von Vertretern der Europäischen Zentralbank (EZB), darunter Präsidentin Christine Lagarde, haben die Erwartung bestätigt, dass die Notenbank die Leitzinsen weiter senken dürfte. Am Markt wird im Dezember überwiegend mit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkten gerechnet. Einige Experten wollen angesichts der Konjunkturschwäche aber auch eine Reduktion um 0,50 Punkte nicht ausschließen.

In der Eurozone werden im weiteren Tagesverlauf Daten zum Verbrauchervertrauen im Oktober erwartet. "Eine leichte Verbesserung auf tiefem Niveau wird erwartet, sodass dies kaum etwas an den Perspektiven für Wachstum und Zinsen ändern dürfte", erwarten Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). In den USA stehen Daten zum Immobilienmarkt an./jsl/jkr/mis