Großer Andrang bei Cum-Ex-Ermittlerin Brorhilker im Rathaus

HAMBURG (dpa-AFX) - Mehr als 500 Menschen sind am Abend zu einem Auftritt der ehemaligen Cum-Ex-Chefanklägerin Anne Brorhilker ins Hamburger Rathaus gekommen. Die frühere Kölner Oberstaatsanwältin, die im April - verbunden mit scharfer Kritik an der aus ihrer Sicht unzureichenden Aufarbeitung des Steuerskandals - um Entlassung aus dem Staatsdienst gebeten hatte, war auf Einladung der Linken in der Bürgerschaft nach Hamburg gekommen. Inzwischen ist sie bei der NGO Finanzwende als Co-Geschäftsführerin tätig.

Der Große Festsaal des Rathauses war voll besetzt. "Wir mussten etwa 200 Leute wieder nach Hause schicken", sagte der Linken-Abgeordnete Norbert Hackbusch, der für seine Fraktion im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Cum-Ex-Affäre sitzt. Er kündigte an, wegen des großen Interesses baldmöglichst eine zweite Veranstaltung mit Brorhilker organisieren zu wollen.