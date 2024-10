Tesla überrascht mit starken Zahlen

Die gesunde Konsolidierung im Deutschen Aktienindex setzt sich auch heute Morgen fort. Zwar rückt die 20.000er Marke gefühlt immer weiter weg, aber Markt und Anleger verlieren sie nicht aus den Augen. Stattdessen sammelt der Index nun Luft für den letzten großen Akt eines nächsten starken Börsenjahres. Wichtig dafür ist, dass der DAX nicht nachhaltig unter die 19.400 Punkte rutscht, was wieder einige Verkäufer mehr auf den Plan rufen könnte. Danach sieht es aber zumindest heute Morgen nicht aus.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Als Bremsklotz für den Aktienmarkt wirken weiterhin die steigenden Renditen am Anleihemarkt. Zehnjährige Bonds in den USA rentieren wieder mit 4,25 Prozent und spiegeln damit die sinkenden Zinssenkungserwartungen wegen einer robust laufenden US-Wirtschaft wider. Und attraktive Festverzinsliche sind eine Alternative für hochbewertete Aktien und fungieren nach Gewinnmitnahmen als guter Geldparkplatz zum Warten auf eventuell wieder niedrigere Aktienkurse.

Elon Musk hat zur Abwechslung mal wieder für eine positive Überraschung in Sachen Tesla gesorgt. Der E-Autobauer trimmt sich weiter auf Effizienz, bekommt die Kosten in den Griff und macht sich so fit für die Visionen der Zukunft. Der Gewinn je Aktie stieg im zweiten Quartal auf 72 Prozent je Aktie und lag damit deutlich über den Erwartungen. Die leicht darunter liegenden Umsätze stellen wegen deutlich höherer Margen als im Vorquartal kein Problem dar. Aktionäre haben endlich mal wieder ein Grund zur Freude, die Aktie springt nachbörslich um 12 Prozent an.