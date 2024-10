Nel – Im Abwärtstrend gefangen

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Das norwegische Wasserstoffunternehmen blickt auf besorgniserregende Monate in Bezug auf die eigene Aktie zurück. Die Bären haben ab Ende Juli das Zepter an sich gerissen und seither hat die Nel-Aktie wichtige Böden nach unten verletzt. Ein Blick auf den Chart zeigt, das Papierbefindet sich nach wie vor in einem knallharten Abwärtstrend.

Zwar konnten sich die Kurse in den letzten Handelstagen erholen, doch aus technischer Sicht sehen wir noch keine nachhaltige Verbesserung der Situation. Zumindest hat das Handelsvolumen deutlich angezogen, was man als positives Zeichen werten könnte.

Weiterlesen bei LYNX…