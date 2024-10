Eil +++ Ifo-Geschäftsklimaindex im Oktober gestiegen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Information Services Group Aktie Die Information Services Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,84 auf Tradegate (24. Oktober 2024, 22:26 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Information Services Group Aktie um -3,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,71 %. Die Marktkapitalisierung von Information Services Group bezifferte sich zuletzt auf 135,61 Mio.. Information Services Group zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3500 %.

München (dts Nachrichtenagentur) - Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist im Oktober auf 86,5 Punkte gestiegen. Das teilte das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München am Freitag mit.Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.