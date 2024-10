Weltspartag – hier gibt’s noch Zinsen

Man erinnert sich noch an seine Kindheit und die in fast jedem Haushalt herumliegenden Knax-Heftchen. In den 90er-Jahren kamen Jungs und Mädels fast gar nicht an diesen Werbemitteln vorbei, mit denen die Sparkassen schon die Jüngsten auf ihre Seite ziehen wollten. Denn klar – wer auf dem Dorf oder in der Kleinstadt groß wurde, kannte oftmals nur Sparkasse oder Volksbank und irgendwohin musste ja das Weihnachts- und Geburtstagsgeld von Oma und Opa hin. Nicht wenige sind später genau auf diesen Konten hängen geblieben und kommen damit Jahr für Jahr noch in den Kontakt mit dem Weltspartag. Besonders 2024 braucht man diesen aber so gar nicht.

Denn sparen ist grundsätzlich mal nichts schlechtes, investieren auf lange Sicht aber noch besser. Wer den ersten Schritt gehen möchte, sollte sich jetzt im Herbst rund um den Weltspartag einmal wirklich mit dem Thema Sparen auseinandersetzen. Unter anderem Capital hatte jüngst ermittelt, dass bei Volksbanken und Sparkassen auf dem Girokonto kaum was zu holen ist. Broker und Direktbanken bieten oft noch mehr als 3 Prozent auf das Tagesgeld. Das hat dann mit sparen wirklich etwas zu tun und wäre ein erster Schritt – nämlich das Konto zumindest in großen Teilen zu einem solchen Anbieter zu verlagern. Manchmal muss man aufpassen bis zu welcher Summe man den üppigen Zins erhält, nicht jeder Anbieter verzinst unbegrenzt.

SMARTBROKER+ erweitert sein Angebot und bietet seinen Kundinnen und Kunden ab sofort die Möglichkeit, ein neues Zinskonto mit einem attraktiven Zinssatz von derzeit 3,25 % pro Jahr zu eröffnen. Damit zählt das Produkt zu den Spitzenreitern auf dem deutschen Markt und richtet sich sowohl an Trader als auch an Personen, die ihre Altersvorsorge im Blick haben.

Flexible und transparente Lösung für Anleger

Das neue Zinskonto von SMARTBROKER+ bietet eine einfache und transparente Struktur, ohne komplizierte Bedingungen oder Aktionszinsen. Kunden können flexibel über ihr Kapital verfügen und täglich auf Marktchancen reagieren, ohne dabei auf eine sichere Verzinsung zu verzichten. Diese Flexibilität macht das Angebot besonders attraktiv für Anleger, die kurzfristige Trading-Möglichkeiten nutzen oder Kapital vorübergehend parken möchten, während sie auf den richtigen Investitionszeitpunkt warten.

Das Kapital wird bei der Baader Bank verwahrt und ist durch die deutsche Einlagensicherung bis zu einem Betrag von 100.000 Euro abgesichert. Somit vereint das Zinskonto hohe Sicherheit mit Flexibilität und einfacher Handhabung.

Vorteile des Zinskontos im Überblick