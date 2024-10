Zeitplan für Haushaltsbeschluss wankt

BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende des Bundestags-Haushaltsausschusses, Helge Braun, hat Zweifel am Zeitplan für den Etat 2025. "Der Finanzminister muss dem Haushaltsausschuss jetzt sehr schnell darlegen, wie er die Milliardenlücken im Haushalt, von denen er selber spricht, schließen will", sagte der CDU-Politiker der "Welt".

Bei größeren Änderungen am Haushaltsentwurf könnten die Beratungen sonst nicht wie geplant mit der Bereinigungssitzung am 14. November abgeschlossen werden. Der Ausschuss brauche mehr als ein oder zwei Tage Zeit, um einen in wesentlichen Teilen veränderten Haushalt zu beraten.