Scholz und Lindner an 'Werkbank' zurückkehren

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge ruft Kanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner (FDP) auf, nach ihren Parallelveranstaltungen zur Stärkung der Wirtschaft wieder an einem Strang zu ziehen. "Jetzt ist nicht die Zeit für Inszenierungen im Rahmen von Konkurrenz-Wirtschaftsgipfeln", sagte Dröge dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Was wir brauchen, ist ernsthafte Arbeit. Der Kanzler und der Finanzminister sollten an die Werkbank zurückkommen."

Scholz hatte am Montag im Kanzleramt einen Industriegipfel veranstaltet. Ein nächstes Treffen ist für den 15. November geplant. Wie beim ersten Mal sollen Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen und FDP-Chef Lindner nicht dabei sein.