Beteiligungsgesellschaft Indus senkt Gewinnziel erneut

Huta schrieb 15.10.24, 09:21

Guten Morgen !



Leider scheint es sich ja zu bewahrheiten, dass die Unsicherheiten hinsichtlich der schlecht bis gar nicht laufenden Konjunktur, die ja auch und nicht zuletzt den Mittelstand trifft, im Moment den Kurs treiben - und zwar nach unten.



Bezogen auf einen Einjahreszeitraum liegt Indus aktuell nur 3,50 Euro über dem Jahrestief aber eben 7 Euro unter dem Jahreshoch. Das zeigt die Skepsis die derzeit gegenüber einer Mittelstandsholding am Markt herrscht.



Nun haben wir aber immerhin schon Oktober und das erneute "annus horribilis" 2024 liegt bald hinter uns - und vielleicht klärt sich der Himmel über der deutschen Wirtschaft ja wirklich in 2025 wenigstens ein wenig auf. Mit Indus kauft man halt auch immer ein wenig eine Wette auf die deutsche Wirtschaft insgesamt mit ein - und die Wette verliert man halt aktuell.



Man sollte dabei aber auch nicht vergessen, dass die mittelständischen Unternehmen in der Indusholding nur etwa 50% ihrer Umsätze tatsächlich auch in Deutschland machen - die anderen 50% werden in anderen Ländern der EU (in denen es im Regelfall bezogen auf die jeweilige Landskonjunktur etwas besser aussieht als in Deutschland) und weltweit gemacht. Indus betont in den entsprechenden Unternehmenspräsentationen ja auch verstärkt, dass man sich um eine stärkere Internationalisierung bemüht und den Beteiligungsunternehmen dabei auch behilflich ist.



Ich persönlich glaube, dass wenn Indus mit Vorlage der Q3 Zahlen klar machen kann, dass man die reduzierte Prognose auch angesichts der erneuten Eintrübung der Wirtschaftslage in Deutschland, einhalten wird, der Kurs darauf positiv reagieren könnte. Das gilt mMn auch, wenn man weitere Beteiligungsübernahmen verkünden kann (von den angekündigten Investitionen i.H.v. 70 Mio Euro sollten ja noch ca. 30-35 Mio Euro in der Kasse sein).



Und ansonsten gilt bei Indus eben "Augen zu und durch durch das Jahr 2024 und auf 2025 hoffen". Die Mittelfristperspektive bei Indus dürfte mMn sehr gut sein. Das EpS und die Dividende sollten dem Kurs an sich Halt geben. Selbst wenn man z.B. die auf der Homepage der Indus verlinkten Studie der LBBW folgt, die Indus im Juli nicht zum Kauf empfohlen hat sondern angesichts der Schwierigkeiten in der deutschen Wirtschaft und den sich abzeichnenden negativen Tendenzen lediglich ein "Halten" mit einem Kursziel von 24 Euro empfohlen hat (btw ein Kursziel, dessen Erreichen mir für dieses Jahr auch reichen würde) sieht die Probleme ja gar nicht so sehr bei Indus selber sondern eher bei der im Markt herrschenden (und ja auch nicht unberechtigten) Skepsis der deutschen Wirtschaft allgemein gegenüber.



Es gibt mMn also schon den ein oder anderen Grund, warum die Indusaktie, trotz der Schwäche der deutschen Wirtschaft, bei gut 21 Euro einigermaßen Boden gefunden haben sollte (Zahlenwerk, falls die reduzierte Prognose getroffen wird, Auslandsanteil der in der Holding gehaltenen Beteiligungsgesellschaften, Hoffnung auf Besserung der allgemeinen Lage in 2025 - da es ja einige Experten gibt, die der Meinung sind, dass die Schwäche der deutschen Wirtschaft auch mit Fehlentscheidungen der aktuellen Regierung zusammenhängen, könnte ja auch die Wahl und die Aussicht auf einen Wechsel der Politik Hoffnung geben) .



Wie immer nur meine Meinung und keine Empfehlung an andere Teilnehmer hier.