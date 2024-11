FORTEC Elektronik AG (von Montega AG): Kaufen

katjuscha-research schrieb 30.10.24, 12:15

Also wenn 1,5 € EPS bei 6-7 € Netcash und fast 5% DIV-rendite den Kurs nicht bei 17-18 € absichern, weiß ich auch nicht mehr weiter. Dann können wir die Börse langsam zusperren. Zumal Fortec ja all das erreicht (selbst bei meiner konservativen Prognose) inmitten eines sehr schlechten makroökonomischen Umfelds und trotz starken Investitionen, vor allem ins Personal. Da kann sich ja jeder ausrechnen, wie die Profitabilität aussieht, wenn diese Belastungsfaktoren wegfallen und man zusätzlich noch anorganisch wächst.



Aber klar kann ich dir nicht sagen, wie der Markt auf schwächere Zahlen reagiert. Wobei meine Zahlen doch immernoch halbwegs deutlich über dem unteren Rand der Vorstands-Range liegen. Es war ja zu erwarten (ich denke auch vom Markt insgesamt), dass Fortec erstmal eine breite Spanne angibt, um den Unsicherheiten des makroökonomischen Umfelds Rechnung zu tragen. Daher wüsste ich nicht, wieso der Markt auf solche Zahlen wie von mir kalkuliert, verschnupft reagieren sollte.



Und ja, wir hatten schon im Oktober 2023 den Tiefpunkt bei nebenwerten erwartet. Das war aber auch ne andere Situation und vor allem Bewertung. Jetzt haben wir ein viel schlechteres Umfeld, aber auch viel niedrigere Bewertungen, was dazu führt, dass in letzter zeit viele Nebenwerte ar nicht mehr auf schwache Zahlen reagieren. Mal als Beispiel hier Data Modul erwähntl, die ja mit Fortec halbwegs vergleichbar sind. Data Modul hat 20% Umsatzrückgang bei 70% Gewinnrückgang gemeldet, aber der Kurs ist in den 3-4 Tagen danach gestiegen. So langsam kapiert der Markt wohl doch, dass die Bewertungen immer absurder werden, und zwar eben weil das Umfeld so schlecht ist.