JPMorgan und UBS heben Hellofresh-Aktie: Kursziel verdoppelt!

Parallel dazu hat die Schweizer Großbank UBS die Hellofresh-Aktie von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 6,20 auf 10,60 Euro angehoben. Trotz einer jüngsten Erholung notiert die Aktie jedoch immer noch etwa 29 Prozent im Minus im laufenden Jahr. Analyst Jo Barnet-Lamb betont, dass das neue Anlagevotum das gestiegene Vertrauen in die strategische Ausrichtung des Unternehmens widerspiegelt, das sich durch reduzierte Kapitalkostenprognosen und höhere Gewinnschätzungen auszeichnet.

Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie von Hellofresh von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 7 auf 14 Euro verdoppelt. Analyst Marcus Diebel hebt hervor, dass sich das Chancen-Risiko-Verhältnis für das Unternehmen verbessert hat, insbesondere nach der Veröffentlichung jüngster Geschäftszahlen. Er sieht die Schätzungen als stabilisiert an und erwartet ein Überschusspotenzial bei den Gewinnerwartungen. Zudem lobt er die attraktive Bewertung und die Barmittelrendite des Unternehmens.

Die positiven Analystenbewertungen könnten den Kurs der Hellofresh-Aktie weiter ankurbeln, insbesondere da die Kaufempfehlungen in einem Marktumfeld erfolgen, das von Unsicherheiten geprägt ist. Investoren zeigen sich optimistisch, dass Hellofresh das Potenzial hat, seine Nettomarge in den kommenden Jahren zu steigern, auch wenn die Herausforderungen im Wettbewerb und in der Kostenstruktur bestehen bleiben.

Einige Investoren äußern jedoch Bedenken hinsichtlich der Investor Relations (IR) von Hellofresh. Kritiker bemängeln, dass das Unternehmen nicht ausreichend transparent über seine Marktsegmente und die zugrunde liegenden Metriken kommuniziert. Sie fordern eine offensivere Darstellung der Wachstumschancen und der Herausforderungen, um das Vertrauen der Anleger zu stärken.

Zusätzlich wird auf die strategische Neuausrichtung des Unternehmens hingewiesen, die sich von der Akquise neuer Kunden hin zur Monetarisierung bestehender Kunden verschiebt. Diese Strategie könnte langfristig zu einer Stabilisierung und Verbesserung der Margen führen. Hellofresh plant auch, eines seiner großen Verteilzentren in Großbritannien zu schließen, was 900 Arbeitsplätze gefährdet, um Kosten zu sparen und die Effizienz zu steigern.

Insgesamt zeigen die aktuellen Entwicklungen und Analystenbewertungen, dass Hellofresh auf einem Weg der Erholung ist, auch wenn die Herausforderungen weiterhin bestehen. Die Marktreaktionen deuten darauf hin, dass das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens wächst.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,34 % und einem Kurs von 10,83EUR auf Tradegate (01. November 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.