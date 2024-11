Autozulieferer Norma stutzt Ziele in schwieriger Lage - Aktie im Minus

MAINTAL (dpa-AFX) - Der Autozulieferer und Verbindungstechnikspezialist Norma Group wird wegen der schwachen Branchenentwicklung für das Gesamtjahr etwas zurückhaltender. Umsatz und Profitabilität erwartet das Unternehmen nun am unteren Ende der bisherigen Prognosespannen, wie Norma am Dienstag im hessischen Maintal mitteilte. "Ein außerordentlich herausforderndes Marktumfeld hat das dritte Quartal geprägt", sagte Vorstandschef Guido Grandi laut Mitteilung. Der Absatz von Autos bei den Kunden aus der Automobilindustrie läuft schlecht, in vielen Regionen belastet auch die Wirtschaftsschwäche. Die im SDax notierte Aktie verlor weiter an Boden.

Das Papier verlor am Vormittag zeitweise mehr als vier Prozent auf 12,10 Euro und fiel damit auf den tiefsten Stand seit 2011. Zuletzt konnte die Aktie einen Teil des Verlusts wettmachen, lag aber mit einem Minus von fast zwei Prozent weiter im SDax-Keller. Der Kurs hat im laufenden Jahr damit fast ein Viertel eingebüßt. Die Marktkapitalisierung liegt inzwischen bei weniger als 400 Millionen Euro. Norma ist seit 2011 an der Börse notiert. Der Ausgabepreis lag damals bei 21 Euro je Stück. In den ersten Monaten war der Kurs bis auf 11,42 Euro im September abgesackt, bevor er dann peu a peu auf das Rekordhoch von knapp 71 Euro im Sommer 2018 kletterte.