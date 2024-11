Tagesgeld – die Jagd nach dem Zins

In Nullzinszeiten war der Weltspartag in Vergessenheit geraten. 2024 ist er wieder Thema und die größte Bank der Welt hat genau nachgefragt.

Alljährlich locken Banken im Herbst mit dem Weltspartag. In den Corona-Jahren war wenig zu holen, da Banken ihre Zinsen mitunter in den negativen Bereich befördert hatten. Bei Sparkassen oder Volksbanken ist nach wie vor wenig zu holen, dafür startete der Smartbroker gerade eine Offensive und möchte mit seinem Zinsangebot die Berliner Konkurrenz von Trade Republic schlagen. Das könnte sogar gelingen, denn Zinsen um drei Prozent klingen als Inflationsausgleich gar nicht mal schlecht. „Eine wirkliche Rendite in Höhe von den langfristig erwartbaren sieben Prozent erreicht man aber nur mit einer signifikanten Aktienposition“, findet Vanyo Walter vom Aktienbroker RoboMarkets. In der Tat werfen Aktien genau diese sieben Prozent im Schnitt jährlich über die letzten Jahrzehnte ab. Aktien sind jedoch Risikokapital, die Rendite kommt geglättet über die Jahre und es kann durchaus Jahre geben in denen es abwärts geht. „Volatilität gehört am Aktienmarkt dazu. Aktien sind jedoch per se Anteile an Unternehmen und damit ein breites Investment“, argumentiert Experte Walter.