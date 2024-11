JPMORGAN stuft Zurich Insurance Group auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 440 Franken auf "Underweight" belassen. Die Schweizer hätten solide abgeliefert, schrieb Analyst Kamran Hossain am Donnerstagmorgen nach den Zahlen. Sie blieben auf einem guten Weg, ihre Ziele zu toppen. Die Papiere sind laut Hossain vom Preis-Buchwert-Verhältnis her aber deutlich teurer als die Branche./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2024 / 07:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2024 / 07:20 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 558EUR auf Lang & Schwarz (07. November 2024, 10:40 Uhr) gehandelt.