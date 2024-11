ADTRAN Holdings - Aktie im Rampenlicht - 07.11.2024

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,01 % geändert.

Die deutschen Indizes strahlen heute im grünen Bereich, während die US-Märkte ein gemischtes Bild zeigen. Besonders der SDAX und der TecDAX glänzen mit beeindruckenden Zuwächsen.

Der Telekomausrüster Adtran Networks (früher Adva Optical) bekommt weiterhin die Nachfrageflaute seitens großer Netzbetreiber zu spüren. Der Umsatz sank im dritten Quartal um gut 30 Prozent auf 101,4 Millionen Euro, wie das im SDax notierte …

ADTRAN Holdings, Inc. (NASDAQ: ADTN and FSE: QH9) (“ADTRAN Holdings” or the “Company”) today announced its preliminary unaudited financial results for the third quarter of 2024. Revenue: $227.7 million, up sequentially and above the mid-point of …