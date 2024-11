Deutschlandticket braucht eine dauerhafte Finanzierung

Wissing: Deutschlandticket vor allem auf dem Land ein Vorteil

Wissing sagte: "Das Deutschlandticket liegt übrigens im Interesse der Länder, weil es einen Digitalisierungsschub gebracht hat und die Benutzung von Bus und Bahn einfach macht." Dass vor allem Stadtbewohner und -bewohnerinnen profitierten, stimme nicht. "Der Kosteneffekt im ländlichen Raum ist größer", sagte Wissing.

Bei der CSU sorgt diese Aussage für Unverständnis: "Ich bin es leid, mir von Bundespolitikern aus dem fernen Berlin erklären zu lassen, was bei uns hier in Bayern gut für den ländlichen Raum ist", teilte Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter mit. Es sei Fakt, dass die Karte vor allem in Ballungszentren angenommen werde. "Die Menschen im ländlichen Raum freuen sich nicht über einen theoretischen Kosteneffekt, sondern über einen Bus oder eine Bahn, die tatsächlich fahren", so der CSU-Politiker.

Seit Mai 2023 kann mit dem Deutschlandticket der öffentliche Nahverkehr im ganzen Land genutzt werden - unabhängig von Bundesland, Verkehrsverbund oder Tarifgebiet. Aktuell kostet es in der Regel 49 Euro im Monat, im neuen Jahr sollen es nach einem Beschluss der Länder-Verkehrsminister dann 58 Euro sein/jcf/DP/jha