Talabat-Börsengang soll Delivery Hero 1,5 Milliarden Dollar bringen

BERLIN/DUBAI (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero peilt beim Börsengang seiner Nahost-Tochter Talabat Kreisen zufolge einen Bruttoerlös von 1,5 Milliarden US-Dollar (1,42 Mrd Euro) an. Dabei streben die Berliner eine Bewertung von rund zehn Milliarden Dollar für das Geschäft an, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag und berief sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Talabat bündelt die Aktivitäten in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Nahen Osten und in Nordafrika. Vertreter von Talabat und Delivery Hero lehnten eine Stellungnahme ab. Früheren Angaben zufolge will der Vorstand den Erlös aus dem Börsengang unter anderem für die Optimierung der Kapitalstruktur verwenden.

Delivery Hero will noch dieses Jahr das lukrative Geschäft an die Börse in Dubai bringen. An diesem Dienstag soll die Bekanntgabe der Preisspanne für die neu auszugebenden Talabat-Aktien erfolgen. Bekannt ist bislang, dass Delivery Hero eine erstmalige Platzierung von 15 Prozent anstrebt. Laut Bloomberg soll der Handel mit den neuen Aktien dann am 10. Dezember beginnen./ngu/niw/jha/