Deutschland fällt bei KI zurück

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Unternehmen in Deutschland sind einer Studie zufolge nur unzureichend auf die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) vorbereitet. Im Vergleich zu anderen Ländern in Europa falle Deutschland sogar zurück, heißt es in einer Studie des Netzwerk-Ausrüsters Cisco . Nur sechs Prozent der befragten Unternehmen seien bestmöglich aufgestellt, ein Prozentpunkt weniger als vor einem Jahr. 29 Prozent seien zumindest gut vorbereitet.

In Europa sei Deutschland sei damit nur noch Mittelmaß, sagte Christian Korff, Mitglied der Geschäftsführung bei Cisco in Deutschland. "Der Rest der Welt überholt uns. Das ist alarmierend." Bezogen auf die Spitzengruppe liege Deutschland in Europa nur noch auf Platz sechs - hinter Großbritannien, Italien, Spanien, der Schweiz und den Niederlanden. Vor einem Jahr hatte die damalige Erhebung Deutschland noch auf Platz drei gesehen. Deutschland werde in Europa durchgereicht, warnte Korff: "Das kann uns nicht zufriedenstellen."