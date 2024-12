Erlebnis Akademie AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

eltorero schrieb 25.11.24, 12:49

So, um das ganze mal richtig zu stellen (das richtige Lesen, Verstehen und Wiedergeben von Geschäftsberichten ist von großem Vorteil zur Führung von Diskussionen):



Laut Geschäftsbericht betrug das Gehalt 2023 rd. TEUR 150 pro Vorstand, insgesamt TEUR 302.



Die Tantieme von TEUR 92, die ihr hinzugerechnet habt, ist tatsächlich eine Rückzahlung einer für 2021 ausbezahlten Tantieme.

So gesehen betrug die Vergütung der Vorstände in 2023 TEUR 210 für beide Vorstände (das sind unter TEUR 9 pro Monat pro Vorstand).



Auch in 2022 gab es eine Tantieme-Rückzahlung (für 2020).



Selbst wenn man die Tantiemerückzahlung außen vor lässt, kann man bei einer halbwegs profunden Kenntnis von Vergütungsstrukturen die in 2023 gewährten Vergütungen von etwa EUR 12.500,- pro Monat schwerlich als überhöht bezeichnen. Schon gar nicht passt das Wort "Selbstbedienungsmentalität".



Im Übrigen könnte man in Bezug auf die kritisierte sog. "Selbstbedienungsmentalität" auch auf den Geschäftsbericht 2021 hinweisen. Da heißt es:

"In 2020 hat der Vorstand – ausgelöst durch die Corona-Pandemie - auf 31.000,00 € an Gehaltsansprüchen für 2020 verzichtet und auf 67.921,76 € an Tantiemeansprüchen für 2019."