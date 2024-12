JEFFERIES stuft London Stock Exchange auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für London Stock Exchange von 12500 auf 13500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Segment Data & Feeds dürfte in den Jahren 2024 bis 2026 rund 23 Prozent zum Umsatzwachstum beitragen, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Montag vorliegenden Studie. Insofern sollte es eine wichtige Stütze für die nächste Etappe der Neubewertung des Börsenbetreibers sein./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2024 / 21:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2024 / 21:25 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 138EUR auf Tradegate (09. Dezember 2024, 08:07 Uhr) gehandelt.