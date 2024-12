BETRUGSWARNUNG vor Abzock-WhatsApp-Gruppe unter meinem Namen

Heute schreibe ich in eigener Sache und es ist nichts Erheiterndes. Denn Betrüger nutzen meinen Namen, um Anleger um ihr Geld zu bringen. Dazu haben sie eine WhatsApp-Gruppe etabliert, die meinen Namen und mein Bild verwendet, aber eine fremde Handynummer. Das bin nicht ich!

Einer der Geschädigten melde sich heute bei mir und informierte mich über die Vorgänge. Ich habe umgehend bei der Polizei Strafanzeige gegen die Täter gestellt, aber die Hoffnung, dass die Betrogenen ihr Geld zurückerhalten, ist wohl äußerst gering. Daher wähle ich so schnell ich kann den Weg über die Öffentlichkeit, damit vielleicht für der eine oder andere (zu) Leichtgläubige noch vor der Überweisung zurückschreckt.

In der gefakten WhatsApp-Gruppe rät mein "Fake-Ich" unter der Telefonnummer +49-1577-6146648 wohl dazu, irgendwelche heißen Pennystocks in den USA zu kaufen. Interessierte (oder konkret: Opfer) werden mit angeblichen Riesengewinnen gekobert, dann wird ihnen irgendeine extrem marktenge superheißgeile Scheißaktie empfohlen und so der Kurs massiv in die Höhe getrieben, dann setzen die Betrüger mit Leerverkäufen auf fallende Kurse - und lassen den Kurs einbrechen. So sahnen sie ab.