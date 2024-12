DAX legt den Rückwärtsgang ein

Kurz vor dem Fest kommt nun vielleicht doch noch etwas mehr Bewegung in den Deutschen Aktienindex – allerdings nach unten. Die Rücksetzer dehnen sich aus und es sieht ganz danach aus, als dass die Bestmarke für 2024 mit knapp 20523 Punkten in die Statistik eingehen wird. Was aber bleibt, wären mehr als 20 Prozent Plus in einem Jahr, in dem mit Blick auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und geopolitischen Krisen der Aktienmarkt nicht hätte konträrer laufen können.

Kurzfristig droht im DAX unter 20.250 Punkten ein Rücklauf bis auf die 20.000er Marke, der aber den übergeordneten Aufwärtstrend noch lange nicht gefährden würde. Im Gegenteil, ein solches Luftholen und Kräftesammeln für die ersten Wochen des neuen Jahres wäre mehr als gesund. Heute werden um 10 Uhr noch der ifo-Geschäftsklimaindex und um 11 Uhr die ZEW-Umfrage veröffentlicht. Die Auswirkungen beider Zahlen aber dürften in der Vorweihnachtswoche begrenzt bleiben. Sie werden zudem von der morgigen Entscheidung der US-Notenbank Fed über die zukünftige Geldpolitik in den Schatten gestellt.

Mit dem japanischen Technologiekonzern Softbank geht erstmals ein ausländisches Unternehmen auf den frisch gewählten US-Präsidenten Donald Trump zu und kündigt frei nach seinem Motto „America First“ Investitionen von 100 Milliarden Dollar in den nächsten vier Jahren in den USA an. 100.000 neue Arbeitsplätze sollen im Bereich Künstliche Intelligenz geschaffen werden. Der Republikaner lockt ausländische Firmen mit schnelleren Genehmigungen ins Land. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis weitere Unternehmen dem Ruf des Geldes folgen, für noch mehr Wirtschafts- und Innovationskraft sowie Knowhow in der größten Volkswirtschaft sorgen und damit auch den Technologievorsprung der Amerikaner weiter vergrößern.