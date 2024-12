HORNBACH Holding - Aktie im Rampenlicht - 20.12.2024

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von HORNBACH Holding mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -3,29 % hinnehmen.

Mit einer Performance von -12,29 % musste die HORNBACH Holding Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,35 % geändert.

Der Dax setzt vor dem Wochenende seine Korrektur fort und entfernt sich von der Marke von 20.000 Punkten. Am Freitag gegen Mittag sank der deutsche Leitindex um 1,25 Prozent auf 19.720 Punkte. Damit zeichnet sich nach dem jüngsten Rekord bei 20.522 …

Der Baumarktkonzern Hornbach Holding bekommt zum Jahresende die Zurückhaltung der Konsumenten zu spüren. Die Prognose für den Erlös wurde leicht reduziert. Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2024/25 werde entsprechend der Entwicklungen im Verlauf der …

Eine leicht gesenkte Umsatzprognose fürs laufende Geschäftsjahr hat die Aktien der Baumarkt-Holding Hornbach am Freitag schwer belastet. Am Vormittag verloren die Papiere 12,7 Prozent auf 72,20 Euro und waren in der Folge der mit Abstand schwächste …