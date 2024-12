Gewerkschaft feiert Verhandlungsergebnis bei Volkswagen

Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Die IG Metall feiert das Verhandlungsergebnis, das ihren Angaben zufolge mit Volkswagen vereinbart wurde. Es sei gelungen, eine neue Jobgarantie durchzusetzen, teilte die Gewerkschaft am Freitagabend mit.



Betriebsbedingte Kündigungen seien bis Ende 2030 ausgeschlossen, hieß es in einer Mitteilung. Sollte nach Auslauf keine Anschlussregelung vereinbart werden, müsse das Unternehmen eine Milliarde Euro an die Beschäftigten ausschütten.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz! Long 82,69€ 0,71 × 13,69 Zum Produkt Short 95,20€ 0,62 × 13,68 Zum Produkt