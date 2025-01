Elmos Semiconductor - Aktie im Rampenlicht - 06.01.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Elmos Semiconductor einen Gewinn von +4,82 % verbuchen.

Mit einer Performance von +8,57 % konnte die Elmos Semiconductor Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,36 % geändert.

Bereits am Freitag hatten die US-Tech-Werte ihren mauen Jahresstart beendet. Zu Beginn der ersten vollen Handelswoche ziehen die weltweiten Halbleiterwerte nach, da Foxconn Rekordzahlen vermeldet und die CES startet.

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Elmos auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Das Papier zählt zu den Favoriten des Hauses für das Jahr 2025. Angesichts der 2024 schwachen Autosektor-Chipindustrie und eines …

Die Hoffnung auf nicht so hohe Importzölle der USA wie befürchtet und Milliardeninvestitionen in Sachen Künstliche Intelligenz (KI) haben dem Dax einen starken Wochenauftakt beschert. Am Montag ließ der Leitindex die 20.000er Marke hinter sich und …