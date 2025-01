Maul- und Klauenseuche dürfte Fleischexporte bremsen

BERLIN/DEN HAAG/SEOUL/SEELOW (dpa-AFX) - Deutsche Fleisch- und Milchproduzenten müssen nach dem Ausbruch von Maul- und Klauenseuche (MKS) in Brandenburg mit Schwierigkeiten beim Export rechnen. Das Bundeslandwirtschaftsministerium geht davon aus, dass Ausfuhren von Milch, Milchprodukten sowie Fleisch und Fleischprodukten in Länder außerhalb der EU kaum mehr möglich sind, wie es am Sonntag mitteilte.

Erste Länder zogen Konsequenzen aus dem deutschen Seuchenfall. Südkorea stoppte Schweinefleischimporte aus Deutschland. Die Niederlande verhängten ein landesweites Transportverbot für Kälber. Das MKS-Virus war in Proben von Wasserbüffeln im brandenburgischen Hönow nahe Berlin nachgewiesen worden.