BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Aussagen von Eli Lilly zur Lage auf dem US-Markt für Abnehmmedikamente auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen belassen. Der Aussage, die Nachfrage sei im Schlussquartal 2024 etwas weniger dynamisch gewesen als erwartet, stünden tendenziell zuversichtliche Aussagen der Dänen zu ihrem Medikament Wegovy gegenüber, schrieb Analyst Florent Cespedes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2025 / 17:50 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2025 / 17:50 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,43 % und einem Kurs von 80,14EUR auf Tradegate (15. Januar 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.