On – die Aktie mit dem Lauf

Die Aktie der On Holding (CH1134540470), des Schweizer Herstellers von Lifestyle- und Sportschuhen sowie -bekleidung, hat sich seit Anfang des Jahres 2023 von 26 US-Dollar auf derzeit 54 US-Dollar mehr als verdoppelt, in der Spitze wurden Anfang Dezember knapp über 60 US-Dollar bezahlt. Nach einem Bericht der Schweizer Wirtschaftszeitung Finanz und Wirtschaft ist das Unternehmen in den vergangenen drei Jahren um durchschnittlich 50 Prozent gewachsen. Die Qualität, die Innovationskraft, das Wachstum und die Bruttogewinnmarge von 60 Prozent, die näher bei LVMH (69 Prozent) als bei Adidas (51 Prozent) oder Nike (45 Prozent) liege, rechtfertige grundsätzlich eine hohe Bewertung. Die große Frage sei daher, wie lange es noch dauert, bis der größte Markt der Welt, die USA, gesättigt sei. Wer vom Unternehmen überzeugt ist, bei einem geschätzten 2025er KGV von 62 aber lieber mit komfortablem Puffer einsteigt, findet derzeit nur bei der BNP Paribas geeignete Discount-Zertifikate.

Discount-Strategien mit 24,4 und 28,8 Prozent Puffer (Juni / Dezember)